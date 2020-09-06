Брэди обыграла Кербер и пробилась в 1/4 финала US Open
19:50
В матче 1/8 финала US Open в женском одиночном разряде американская теннисистка Дженифер Брэди победила немку Ангелик Кербер (6:1, 6:4).
Матч продолжался один час и 24 минуты. В четвертьфинале американка сыграет с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Петра Мартич (Хорватия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Дженнифер Брэди (США, 28) — Ангелик Кербер (Германия, 17) — 6:1, 6:4