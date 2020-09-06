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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Брэди обыграла Кербер и пробилась в 1/4 финала US Open

19:50
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В матче 1/8 финала US Open в женском одиночном разряде американская теннисистка Дженифер Брэди победила немку Ангелик Кербер (6:1, 6:4).

Матч продолжался один час и 24 минуты. В четвертьфинале американка сыграет с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Петра Мартич (Хорватия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Дженнифер Брэди (США, 28) — Ангелик Кербер (Германия, 17) — 6:1, 6:4

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