Брэди и Векич вышли в 1/8 финала Australian Open

13 февраля в Мельбурне прошли очередные матчи третьего круга Australian Open.

Американка Дженнифер Брэди в двух сетах разобралась со словенской квалифаеркой Каей Юван — 6:1, 6:3. Матч длился полтора часа.

В 1/8 финала Брэди сыграет против хорватки Донны Векич, которая в трех сетах обыграла эстонку Кайю Канепи — 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Дженнифер Брэди (США, 22) — Кая Юван (Словения, Q) — 6:1, 6:3

Донна Векич (Хорватия, 28) — Кайя Канепи (Эстония) — 5:7, 7:6 (7:2), 6:4