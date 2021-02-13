Брэди и Векич вышли в 1/8 финала Australian Open
07:31
13 февраля в Мельбурне прошли очередные матчи третьего круга Australian Open.
Американка Дженнифер Брэди в двух сетах разобралась со словенской квалифаеркой Каей Юван — 6:1, 6:3. Матч длился полтора часа.
В 1/8 финала Брэди сыграет против хорватки Донны Векич, которая в трех сетах обыграла эстонку Кайю Канепи — 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Дженнифер Брэди (США, 22) — Кая Юван (Словения, Q) — 6:1, 6:3
Донна Векич (Хорватия, 28) — Кайя Канепи (Эстония) — 5:7, 7:6 (7:2), 6:4
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