Брат Джоковича прочитал письмо от теннисиста, находящегося в изоляции в Австралии

Брат первой ракетки мира Новака Джоковича Джордже прочитал письмо от теннисиста, который находится в изоляции в Австралии, сообщает The Age.

«Бог видит все, — прочитал Джордже письмо Новака на пресс-конференции, организованной семьей теннисиста в его ресторане. — Мораль и этика как величайшие идеалы — путеводные звезды к духовному восхождению. Моя благодать — духовная, а их — материальная».

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Теннисист, у которого нет прививки от коронавируса, не смог пройти паспортный контроль после прибытия в Австралию. Власти страны аннулировали его визу. В настоящее время серб содержится в иммиграционном изоляторе, обжаловав решение пограничных служб в суде. Окончательное решение суд примет 10 января.