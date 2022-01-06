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Брат Джоковича прочитал письмо от теннисиста, находящегося в изоляции в Австралии

19:25
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Брат первой ракетки мира Новака Джоковича Джордже прочитал письмо от теннисиста, который находится в изоляции в Австралии, сообщает The Age.

«Бог видит все, — прочитал Джордже письмо Новака на пресс-конференции, организованной семьей теннисиста в его ресторане. — Мораль и этика как величайшие идеалы — путеводные звезды к духовному восхождению. Моя благодать — духовная, а их — материальная».

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Теннисист, у которого нет прививки от коронавируса, не смог пройти паспортный контроль после прибытия в Австралию. Власти страны аннулировали его визу. В настоящее время серб содержится в иммиграционном изоляторе, обжаловав решение пограничных служб в суде. Окончательное решение суд примет 10 января.

Дополнительная информация:

https://www.theage.com.au/national/novak-djokovic-s-family-rallies-support-for-serbian-star-amid-protests-20220106-p59mhc.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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