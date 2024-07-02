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Сегодня, 20:00

Калинская сыграет с Боузковой во втором круге Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Мария Боузкова победила представительницу Аргентины Хулию Риеру в первом круге Уимблдона.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 22 минуты.

Во втором круге турнира 40-я ракетка мира Боузкова сыграет с россиянкой Анной Калинской.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Боузкова (Чехия) — Хулия Риера (Аргентина) — 6:2, 6:1

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Анна Калинская
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