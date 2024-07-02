Калинская сыграет с Боузковой во втором круге Уимблдона
Чешская теннисистка Мария Боузкова победила представительницу Аргентины Хулию Риеру в первом круге Уимблдона.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность игры составила 1 час 22 минуты.
Во втором круге турнира 40-я ракетка мира Боузкова сыграет с россиянкой Анной Калинской.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Мария Боузкова (Чехия) — Хулия Риера (Аргентина) — 6:2, 6:1
Источник: Сетка Уимблдона
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