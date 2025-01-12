Мирра Андреева обыграла Боузкову и вышла во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге Australian Open обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 17-летней россиянки эйс, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Во втором круге Андреева встретится с победительницей матча Моюка Утидзима (Япония) — Магда Линетт (Польша).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Мирра Андреева (Россия, 14) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:3
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