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Сегодня, 04:49

Мирра Андреева обыграла Боузкову и вышла во второй круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге Australian Open обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 17-летней россиянки эйс, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Андреева встретится с победительницей матча Моюка Утидзима (Япония) — Магда Линетт (Польша).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия, 14) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:3

Australian Open
Мирра Андреева
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