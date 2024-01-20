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Сегодня, 13:16

Боржеш победил Димитрова в третьем круге Australian Open

Руслан Минаев
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Португалец Нуну Боржеш победил болгарина Григора Димитрова в третьем круге Australian Open — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, 7:6 (8:6).

Матч длился 3 часа 8 минут. 69-й сеянный Боржеш сделал за матч 21 эйс и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. У Димитрова — 11 эйсов и реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов.

В четвертом круге португалец встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — Даниил Медведев (Россия, 3).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Нуну Боржеш (Португалия) — Григор Димитров (Болгария, 13) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, 7:6 (8:6)

Источник: Сетка Australian Open
Теннис
Australian Open
Григор Димитров
5
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