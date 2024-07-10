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Собкин о Руне: «Его потуги на лидера мирового тенниса пока безосновательны»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин в интервью «СЭ» подчеркнул, что слова Хольгера Руне расходятся с делом.

— Руне неоднократно говорил, что видит себя в составе «Большой тройки» нового поколения...

— Какая «Большая тройка»? Пусть для начала вернется в топ-10, а там видно будет. Пока это болтовня, и больше ничего. Похоже, Хольгер живет в отрыве от реальности и плохо понимает свое место в теннисном мире. Хотя игрок он, безусловно, хороший.

— И у него все впереди?

— Не факт. Может быть, он так и останется на уровне игрока топ-20. Это очень приличный уровень, но потуги на лидера мирового тенниса пока безосновательны.

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На Уимблдоне 21-летний датчанин уступил Новаку Джоковичу в четвертом круге. На «Ролан Гаррос» — 2024 он проиграл на этой же стадии, а на Australian Open-2024 прошел только один круг.

Теннис
Уимблдон
Борис Собкин
Хольгер Руне
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