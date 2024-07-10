Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:10

Борис Собкин назвал главное качество Алькараса

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре чемпиона Уимблдона-2023 Карлоса Алькараса. Как и год назад в полуфинале британского «мейджора» испанец встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

— Даниила ждет матч с Карлосом Алькарасом, который обыграл Томми Пола. Американец провел лучший турнир в жизни?

— Я бы так не сказал. До матча с Карлосом у него была достаточно удачная сетка. Плюс Томми в этом году очень близок к топ-10, обрел стабильность. Хорошо знаю его тренера, понимаю, какой объем работы они проделывают. Это дает плоды, но, чтобы обыграть Алькараса на Уимблдоне, надо сделать что-то экстраординарное. Пола пока хватило на выигрыш одной партии.

— Алькараса вообще можно обыграть на траве?

— Можно. Единственное, что у него не отнимешь, — он боец до мозга костей. Есть игроки, которые провисают от сильного напряжения. Алькарас же, если попадает в решающий сет, в этот момент звереет и выдает свои лучшие качества. Это чемпионский характер. Понятно, что Даниилу будет непросто, но и заранее отдавать победу Алькарасу я бы не стал. Все мы помним, как Даниил обыграл испанца на прошлогоднем US Open. Достаточно уверенно в четырех сетах.

Даниил Медведев в&nbsp;9-й раз вышел в&nbsp;полуфинал турнира &laquo;Большого шлема&raquo;. «Медведев давно не показывал такого цельного тенниса». Разбор после матча с Синнером

Теннис
Уимблдон
Борис Собкин
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро
Медведев победил первую ракетку мира Синнера в четвертьфинале Уимблдона
Украина в ожидании дефолта и тяжелой зимы. Детали
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Собкин о Руне: «Его потуги на лидера мирового тенниса пока безосновательны»
Собкин считает, что Джокович уверенно выйдет в финал Уимблдона
Веснина оценила шансы Медведева одержать победу над Алькарасом в полуфинале Уимблдона
Собкин уверен, что Синнер не симулировал, когда брал медицинский перерыв в матче с Медведевым
Ольховский: «Медведев показал, что он физически лучше Синнера»
Затащит ли Беллингем Англию в финал Евро, как «Реал» в ЛЧ? Смотри матч с Нидерландами с фрибетом до 15 000 рублей в FONBET
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Собкин уверен, что Синнер не симулировал, когда брал медицинский перерыв в матче с Медведевым

Веснина оценила шансы Медведева одержать победу над Алькарасом в полуфинале Уимблдона

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости