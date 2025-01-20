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Сегодня, 11:51

Шелтон на отказе Монфиса вышел в четвертьфинал Australian Open

Камила Абдурахманова
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Французский теннисист Гаэль Монфис не смог выйти в четвертьфинал Australian Open-2025.

В 1/8 финала турнира при счете 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 1:0 в пользу американца Бена Шелтона Монфис снялся с игры.

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. На счету 38-летнего Монфиса 2 реализованных брейк-пойнта из 4, 12 подач навылет при 8 двойных ошибках. Американец реализовал 5 брейк-поинтов из 6, подав 7 раз навылет при 3 двойных ошибках.

В четвертьфинале турнира Шелтон встретится с Лоренцо Сонего из Италии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Бен Шелтон (США, 21) — Гаэль Монфис (Франция) — 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 1:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Australian Open
Гаэль Монфис
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