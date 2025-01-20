Шелтон на отказе Монфиса вышел в четвертьфинал Australian Open
Французский теннисист Гаэль Монфис не смог выйти в четвертьфинал Australian Open-2025.
В 1/8 финала турнира при счете 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 1:0 в пользу американца Бена Шелтона Монфис снялся с игры.
Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. На счету 38-летнего Монфиса 2 реализованных брейк-пойнта из 4, 12 подач навылет при 8 двойных ошибках. Американец реализовал 5 брейк-поинтов из 6, подав 7 раз навылет при 3 двойных ошибках.
В четвертьфинале турнира Шелтон встретится с Лоренцо Сонего из Италии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Бен Шелтон (США, 21) — Гаэль Монфис (Франция) — 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 1:0 отказ 2-го игрока