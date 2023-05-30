Димитров и Руусувуори сыграют во втором круге «Ролан Гаррос»

Болгарин Григор Димитров обыграл казахстанца Тимофея Скатова в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:3, 6:2.

Во втором круге болгарин сыграет с финном Эмилем Руусувуори, который был сильнее француза Грегуара Баррера — 6:2, 6:7 (7:9), 5:7, 6:1, 6:4.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария, 28) — Тимофей Скатов (Казахстан, Q) — 6:0, 6:3, 6:2

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:2, 6:7 (7:9), 5:7, 6:1, 6:4