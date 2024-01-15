Болельщики в Австралии поддержали россиянку Калинскую «Калинкой»

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Российская теннисистка Анна Калинская победила американку Кэти Волынец в первом круге Australian Open — 6:3, 3:6, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 12 минут.

Болельщики на трибунах поддерживали россиянку, скандируя «Калинка, калинка, калинка моя».

Во втором круге россиянка встретится с Амантой Рус из Нидерландов.

Женский турнир Australian Open завершится 27 января. Действующей победительницей соревнований является белоруска Арина Соболенко.