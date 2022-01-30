«Медведев просто потерял голову с этими укороченными». Реакция болельщиков на ошибки россиянина в финале Australian Open

Болельщики раскритиковали Медведева за частые укороченные удары в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев играет в финале Australian Open против испанца Рафаэля Надаля. Россиянин выиграл два первых сетах, но потом упустил инициативу.

При этом он несколько раз допустил ошибки, пытаясь исполнить укороченные удары. Болельщики не оставили этот момент без внимания.

Christopher Clarey: «Если бы я был родителем Медведева, то наказывал бы его за каждый укороченный удар».

Ashish Magotra: «Медведеву пора прекратить использовать укороченные. Такое ощущение, что Рафа вбил ему в голову эту идею».

Rayane Moussallem: «То, что Медведев продолжает использовать укороченные, просто не укладывается в голове. Это же совершенно не работает».

delusional raducanu stan: «Медведев просто потерял голову с этими укороченными».

Prashant Nair: «Откуда взяламь эта неодиданная любовь к укороченным? С этиим нужно срочно прекращать».

naadaan niru: «Если бы не укороченные удары, то Медведев давно бы уже выиграл матч».