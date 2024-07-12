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Болельщики освистали Алькараса на Уимблдоне за комментарий о финале Евро-2024

Микеле Антонов
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас считает 14 июля важным днем для его родной страны.

14-го числа состоится финал Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде, куда 21-летний спортсмен вышел второй год подряд, а также решающий матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии.

«Это будет действительно хороший день для испанцев, в том числе из-за финала Евро», — сказал Алькарас в интервью на корте после победы в полуфинале Уимблдона.

Однако зрители освистали испанца за этот комментарий, и тому пришлось внести ясность в ситуацию.

«Я не говорил, что Испания победит! Я просто говорю, что это будет действительно классный день», — добавил он.

В полуфинале Уимблдона 12 июля Алькарас в четырех сетах обыграл россиянина Даниила Медведева (6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4). В финале испанец встретится либо с итальянцем Лоренцо Музетти, либо с сербом Новаком Джоковичем.

Теннис
Футбол
Евро-2024
Уимблдон
Сборная Испании по футболу
Карлос Алькарас
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