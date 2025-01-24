Близняшки Пеничковы стали победительницами юниорского парного турнира Australian Open

15-летние американские сестры-близняшки Анника и Кристина Пеничковы в финале юниорского парного турнира Australian Open обыграли австралийку Эмерсон Джонс и британку Ханну Клюгман.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2. На счету победительниц эйс, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Отметим, близняшки Пеничковы в полуфинале турнира обыграли сестер Алену и Яну Ковачковых из Чехии.

Для сестер Пеничковых это первый титул в карьере.