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Сегодня, 12:44

Близняшки Пеничковы стали победительницами юниорского парного турнира Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Анника и Кристина Пеничковы.
Фото Скриншот трансляции

15-летние американские сестры-близняшки Анника и Кристина Пеничковы в финале юниорского парного турнира Australian Open обыграли австралийку Эмерсон Джонс и британку Ханну Клюгман.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2. На счету победительниц эйс, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Отметим, близняшки Пеничковы в полуфинале турнира обыграли сестер Алену и Яну Ковачковых из Чехии.

Для сестер Пеничковых это первый титул в карьере.

Australian Open
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