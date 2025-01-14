Блинкова вышла во второй круг парного турнира Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова в паре с Фан-сянь У из Тайваня в первом круге Australian Open обыграла британку Джоди Беррейдж и датчанку Клару Таусон.

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (10:8). На счету победительниц 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Блинкова и Фан-сянь У встретятся с победительницами матча Эйжа Мухаммад/Деми Схюрс (США/Нидерланды) — Джессика Бузас Манейро/Ивон Кавалье-Реймерс (Испания).