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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Блинкова в паре с Яфань уступила Соболенко и Мертенс в первом круге US Open

19:35
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Россиянка Анна Блинкова в паре с представительницей Китая Ван Яфань уступила бельгийке Элисе Мертенс и белоруске Арине Соболенко в парном разряде первого круга US Open — 6:3, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 4) — Анна Блинкова/Ван Яфань (Россия/Китай) — 6:3, 6:4

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