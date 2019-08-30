Блинкова в паре с Яфань уступила Соболенко и Мертенс в первом круге US Open
19:35
Россиянка Анна Блинкова в паре с представительницей Китая Ван Яфань уступила бельгийке Элисе Мертенс и белоруске Арине Соболенко в парном разряде первого круга US Open — 6:3, 6:4.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 4) — Анна Блинкова/Ван Яфань (Россия/Китай) — 6:3, 6:4
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