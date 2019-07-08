Блинкова в паре с Яфань проиграла в третьем круге Уимблдона в парном разряде

Россиянка Анна Блинкова в паре с представительницей Китая Ван Яфань уступила в третьем круге Уимблдона в парном разряде. Они проиграли дуэту Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия) - 4:6, 6:7 (7:9). Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия, 8) - Анна Блинкова/Ван Яфань (Россия/Китай) - 6:4, 7:6 (9:7)