18:38 | Теннис — "Большой шлем"

Блинкова в паре с Яфань проиграла в третьем круге Уимблдона в парном разряде

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Россиянка Анна Блинкова в паре с представительницей Китая Ван Яфань уступила в третьем круге Уимблдона в парном разряде. Они проиграли дуэту Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия) - 4:6, 6:7 (7:9). Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Женщины 

Парный разряд 

Третий круг 

Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия, 8) - Анна Блинкова/Ван Яфань (Россия/Китай) - 6:4, 7:6 (9:7)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2019/12/

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