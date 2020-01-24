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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Блинкова в паре с Ван Яфань проиграла на Australian Open

07:53
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Россиянка Анна Блинкова и китаянка Ван Яфань проиграли в первом круге турнира Australian Open в парном разряде. В двух сетах они уступили Анетт Контавейт и Мэнди Минелле.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анетт Контавейт/Мэнди Минелла (Эстония/Люксембург) — Анна Блинкова/Ван Яфань (Россия/Китай) — 7:5, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2020/12/7/

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