Блинкова в паре с Ван Яфань проиграла на Australian Open

Россиянка Анна Блинкова и китаянка Ван Яфань проиграли в первом круге турнира Australian Open в парном разряде. В двух сетах они уступили Анетт Контавейт и Мэнди Минелле.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анетт Контавейт/Мэнди Минелла (Эстония/Люксембург) — Анна Блинкова/Ван Яфань (Россия/Китай) — 7:5, 6:0