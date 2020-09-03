Блинкова в паре с Кудерметовой вышли во второй круг US Open

Россиянки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова вышли во второй круг US Open в парном разряде. В трех сетах они переиграли Нао Хибино и Макото Ниномию из Японии.

Следующие соперницы российской пары определятся в матче Анна-Лена Фридзам (Германия)/Катержина Синякова (Чехия) — Усуэ Майтане Арконада (США)/Кристина Макхэйл (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анна Блинкова/Вероника Кудерметова (Россия) — Нао Хибино/Макото Ниномия (Япония) — 6:4, 5:7, 6:4