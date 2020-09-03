Блинкова в паре с Кудерметовой вышли во второй круг US Open
06:09
Россиянки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова вышли во второй круг US Open в парном разряде. В трех сетах они переиграли Нао Хибино и Макото Ниномию из Японии.
Следующие соперницы российской пары определятся в матче Анна-Лена Фридзам (Германия)/Катержина Синякова (Чехия) — Усуэ Майтане Арконада (США)/Кристина Макхэйл (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Анна Блинкова/Вероника Кудерметова (Россия) — Нао Хибино/Макото Ниномия (Япония) — 6:4, 5:7, 6:4
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/big/usopen/2020/12/6/