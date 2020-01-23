Блинкова уступила Дияс и покидает Australian Open

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс обыграла россиянку Анну Блинкову (4:6, 6:3, 6:4) во втором раунде Australian Open.

Матч продолжался два часа и 13 минут. В следующем раунде Дияс сыграет с победительницей пары Арина Родионова (Австралия) — Кики Бертенс (Голландия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Зарина Дияс (Казахстан) — Анна Блинкова (Россия) — 4:6, 6:3, 6:4

Кэтрин Беллис (США) — Каролина Мухова (Чехия, 20) — 6:4, 6:4