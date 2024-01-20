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Сегодня, 07:42

Блинкова проиграла Паолини в третьем круге Australian Open

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова проиграла итальянке Ясмин Паолини в третьем круге Australian Open — 6:7 (1:7), 4:6.

Матч длился 1 час 27 минут. Блинкова сделала за игру 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. У Паолини — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 из 5 реализованных брейк-пойнта.

В четвертом круге Паолини встретится с россиянкой Анной Калинской, которая победила американку Слоан Стивенс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ясмин Паолини (Италия, 26) — Анна Блинкова (Россия) — 7:6 (7:1), 6:4

Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
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