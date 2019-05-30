18:53 | Теннис — "Большой шлем"

Блинкова победила Гарсию во втором круге Roland Garros

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Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла француженку Каролин Гарсию в матче второго круга турнира "Большого шлема" Roland Garros - 1:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

В следующем матче Блинкова сыграет с победительницей пары Присцилла Хон (Австралия) - Мэдисон Кис (США).

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Анна Блинкова (Россия, Q) - Каролин Гарсия (Франция, 24) - 1:6, 6:4, 6:4

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