Блинкова победила Гарсию во втором круге Roland Garros

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла француженку Каролин Гарсию в матче второго круга турнира "Большого шлема" Roland Garros - 1:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.
В следующем матче Блинкова сыграет с победительницей пары Присцилла Хон (Австралия) - Мэдисон Кис (США).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Блинкова (Россия, Q) - Каролин Гарсия (Франция, 24) - 1:6, 6:4, 6:4
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