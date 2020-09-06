Блинкова и Кудерметова пробились в полуфинал парного турнира US Open

Российские теннисистки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова пробились в полуфинал US Open в женском парном разряде. В четвертьфинале они обыграли дуэт Квета Пешке/Деми Схурс (Чехия/Голландия) — 6:4, 6:2

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Четвертьфинал

Анна Блинкова/Вероника Кудерметова (Россия) — Квета Пешке/Деми Схурс (Чехия/Голландия, 4) — 6:4, 6:2