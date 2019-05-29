Бертенс снялась по ходу матча с Кузьмовой на Roland Garros

Четвертая ракетка мира голландка Кики Бертенс завершила выступления на турнире "Большого шлема" Roland Garros. Теннисистка снялась по ходу матча второго круга против словачки Виктории Кузьмовой.

Бертенс отказалась от продолжения борьбы при счете 1:3. Теннисистки провели на корте 22 минуты.

В третьем круге Кузьмова встретится с победительницей пары Джоанна Конта (Великобритания) – Лорен Дэвис (США).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Кузьмова (Словакия) – Кики Бертенс (Голландия, 4) – 3:1 отказ 2-го игрока