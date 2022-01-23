Берреттини победил Карреньо-Бусту и вышел в четвертьфинал Australian Open
Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал Australian Open.
В матче 1/8 финала он победил испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.
В следующем раунде Берреттини сыграет с Гаэлем Монфисом из Франции, который ранее победил серба Миомира Кецмановича в трех сетах (7:5, 7:6 (7:4), 6:3).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Маттео Берреттини (Италия, 7) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 19) — 7:5, 7:6 (7:4), 6:4
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