Берреттини победил Карреньо-Бусту и вышел в четвертьфинал Australian Open

Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал Australian Open.

В матче 1/8 финала он победил испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 7:5, 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

В следующем раунде Берреттини сыграет с Гаэлем Монфисом из Франции, который ранее победил серба Миомира Кецмановича в трех сетах (7:5, 7:6 (7:4), 6:3).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Маттео Берреттини (Италия, 7) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 19) — 7:5, 7:6 (7:4), 6:4