Берреттини обыграл Муте и вышел в третий раунд US Open
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини победил француза Корантена Муте (7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 6:3) во втором раунде US Open в мужском одиночном разряде.
Следующим соперником итальянца станет белорус Илья Ивашко.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Маттео Берреттини (Италия, 6) — Корантен Муте (Франция) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 6:3
Андреас Сеппи (Италия) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) — 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (8:6)
Оскар Отте (Германия, Q) — Денис Кудла (США) — 6:4, 6:4, 6:2
Илья Ивашко (Белоруссия) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5)
Николоз Басилашвили (Грузия) — Максим Кресси (США, Q) — 7:6 (7:3), 6:3, 7:5
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