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Берреттини обыграл Муте и вышел в третий раунд US Open

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Итальянский теннисист Маттео Берреттини победил француза Корантена Муте (7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 6:3) во втором раунде US Open в мужском одиночном разряде.

Следующим соперником итальянца станет белорус Илья Ивашко.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Берреттини (Италия, 6) — Корантен Муте (Франция) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 6:3

Андреас Сеппи (Италия) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) — 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (8:6)

Оскар Отте (Германия, Q) — Денис Кудла (США) — 6:4, 6:4, 6:2

Илья Ивашко (Белоруссия) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:5)

Николоз Басилашвили (Грузия) — Максим Кресси (США, Q) — 7:6 (7:3), 6:3, 7:5

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Евгений Петров все материалы автора

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