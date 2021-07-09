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Берреттини обыграл Хуркача и вышел в финал Уимблдона

18:15
Маттео Берретини. Фото Уимблдон
Маттео Берретини. Фото Уимблдон
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал Уимблдона в мужском одиночном разряде. В полуфинале он победил поляка Хуберта Хуркача (6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4).

Матч продолжался два часа и 39 минут. Берреттини сделал 22 эйса при одной двойной ошибке и шести реализованных брейк-поинтах. У его соперника пять эйсов, две двойные и ноль успешных брейк-поинтов.

В финале итальянец сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Денис Шаповалов (Канада).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Маттео Берреттини (Италия, 7) — Хуберт Хуркач (Польша, 14) — 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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