Бернард Томич оштрафован на все призовые за плохую игру на Уимблдоне

Австралиец Бернард Томич оштрафован на всю сумму призовых, которые полагались за участие в первом круге Уимблдона (45 тысяч фунтов). Как отмечается, он не проявил должного профессионализма. Томич проиграл французу Жо-Вильфриду Цонге со счетом 2:6, 1:6, 4:6. Матч продлился всего 58 минут.

– От игроков в каждом матче турнира "Большого шлема" ожидается выступление, которое соотвествует профессиональным стандартам, – приводит текст решения The Guardian. – Если рефери считает, что игра теннисиста не соответствовала профессиональным стандартам, то он может признать игрока нарушителем и наложить штраф.

По мнению рефери, Томич в матче первого круга с Жо-Вильфридом Цонгой не показал этих профессиональных стандартов. Он будет оштрафован на максимальную сумму в 45 тысяч фунтов, которые будут вычтены из призовых.