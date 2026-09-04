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Хачанов сыграет с Бонзи в третьем круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент

Французский теннисист Бенжамен Бонзи переиграл чилийца Игнасио Бусе в матче второго круга US Open — 6:2, 7:6 (7:4), 6:0.

Матч длился 1 час 59 минут. 30-летний француз подал 8 раз навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 6 подач навылет, 7 двойных ошибок и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 4).

Следующим соперником Бонзи будет россиянин Карен Хачанов.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 108 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг

Бенжамен Бонзи (Франция) — Игнасио Бусе (Перу, 32) — 6:2, 7:6 (7:4), 6:0

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Теннис
US Open
Карен Хачанов
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