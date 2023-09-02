Бенчич одержала победу в третьем круге US Open
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в четвертый круг турнира US Open. В трех сетах она обыграла китаянку Чжу Линь — 7:6 (7:1), 2:6, 6:3.
Матч длился 2 часа 42 минуты.
Следующая соперница швейцарки определится в матче Елена Рыбакина — Сорана Кирстя.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 15) — Чжу Линь (Китай) — 7:6 (7:1), 2:6, 6:3
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