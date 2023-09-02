Бенчич одержала победу в третьем круге US Open

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в четвертый круг турнира US Open. В трех сетах она обыграла китаянку Чжу Линь — 7:6 (7:1), 2:6, 6:3.

Матч длился 2 часа 42 минуты.

Следующая соперница швейцарки определится в матче Елена Рыбакина — Сорана Кирстя.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 15) — Чжу Линь (Китай) — 7:6 (7:1), 2:6, 6:3