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Сегодня, 21:42

Азаренко: «Теперь я футбольная мама, и мне это нравится»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о мечте своего сына.

«Он хочет играть в «ПСЖ». Это его мечта. Теперь я футбольная мама, и мне это нравится. Мне нравится его поддерживать. Я часто веду себя эмоционально и кричу. На самом деле я очень горжусь, потому что поддерживать своего сына - это совершенно новое чувство для меня. И мне не стыдно за свои эмоции.

Как-то я даже спросила его: «Лео, тебе нравится, когда мама поддерживает тебя?» Он ответил: «Да, мне это нравится, мам». «Я не слишком громкая?» Он сказал: «Ну, иногда, но это нормально. Мне это нравится», - приводит пресс-служба WTA слова Азаренко.

После победы над американкой Софией Кенин в первом круге Открытого чемпионата Австралии белорусская теннисистка пришла на пресс-конференцию в футболке «ПСЖ».

Следующим соперником Азаренко станет Надия Подороска из Аргентины.

 

 

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3023954/azarenka-on-her-wholesome-soccer-mom-life-and-new-outlook-on-tennis
Теннис
Australian Open
Виктория Азаренко
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