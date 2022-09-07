Соболенко повторила лучший личный результат на турнирах «Большого шлема»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла чешку Каролину Плишкову в четвертьфинале US Open-2022 со счетом 6:1, 7:6 (7:4).
Таким образом, Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США и повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема».
Ранее 24-летняя белоруска выходила в 1/2 финала Уимблдона-2021 и US Open-2021.
За выход в финал US Open-2022 Соболенко сыграет с победительницей пары Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).
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