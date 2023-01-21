Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла бельгийку Элисе Мертенс в третьем круге Australian Open-2023 — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час и 15 минут.
Следующим соперником Соболенко станет Белинда Бенчич (Швейцария).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Элисе Мертенс (Бельгия, 26) — 6:2, 6:3
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