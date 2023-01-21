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Сегодня, 08:32

Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open

Руслан Минаев
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла бельгийку Элисе Мертенс в третьем круге Australian Open-2023 — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час и 15 минут.

Следующим соперником Соболенко станет Белинда Бенчич (Швейцария).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Элисе Мертенс (Бельгия, 26) — 6:2, 6:3

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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