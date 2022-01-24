Белоруска Арина Соболенко в четвертом круге Australian Open проиграла эстонке Канепи

Белоруская теннисистка Арина Соболенко проиграла эстонке Кайе Канепи (7:5, 2:6, 6:7) в четвертом круге одиночного разряда турнира Australian Open в Мельбурне.

В 1/4 финала эстонка сыграет с теннисисткой из Польши Игой Свентек, которая ранее обыграла румынку Сорану Кирстя (5:7, 6:3, 6:3).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 5:7, 6:2, 7:6