Белоруска Арина Соболенко в четвертом круге Australian Open проиграла эстонке Канепи
Белоруска Соболенко закончила выступление на Australian Open
Белоруская теннисистка Арина Соболенко проиграла эстонке Кайе Канепи (7:5, 2:6, 6:7) в четвертом круге одиночного разряда турнира Australian Open в Мельбурне.
В 1/4 финала эстонка сыграет с теннисисткой из Польши Игой Свентек, которая ранее обыграла румынку Сорану Кирстя (5:7, 6:3, 6:3).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 5:7, 6:2, 7:6
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