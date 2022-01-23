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Сегодня, 10:47

Бельгийская теннисистка Ван Уйтванк заразилась коронавирусом на Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
Элисон Ван Уйтванк.
Фото Twitter

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Уйтванк заразилась коронавирусом.

«Мой тест перед возвращением в Бельгию из Мельбурна оказался положительным. Сейчас я нахожусь на изоляции и следую всем правилам безопасности. У меня очень слабые симптомы, я жду, когда смогу вернуться и стать сильнее, чем прежде», — написала у себя в Instagram Ван Уйтванк.

Сторис Элисон Ван Уйтванк. Фото Instagram
Сторис Элисон Ван Уйтванк.
Фото Instagram

Ван Уйтванк вылетела во втором круге Australian Open, уступив китаянке Ван Цян (6:2, 6:7 (5:7), 3:6).

Теннис
Australian Open
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