Бельгийская теннисистка Ван Уйтванк заразилась коронавирусом на Australian Open

Бельгийская теннисистка Элисон Ван Уйтванк заразилась коронавирусом.

«Мой тест перед возвращением в Бельгию из Мельбурна оказался положительным. Сейчас я нахожусь на изоляции и следую всем правилам безопасности. У меня очень слабые симптомы, я жду, когда смогу вернуться и стать сильнее, чем прежде», — написала у себя в Instagram Ван Уйтванк.

Сторис Элисон Ван Уйтванк. Фото Instagram

Ван Уйтванк вылетела во втором круге Australian Open, уступив китаянке Ван Цян (6:2, 6:7 (5:7), 3:6).