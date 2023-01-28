Беккер — о достижениях Джоковича: «Не знаю, сможет ли теннисист снова увидеть нечто подобное»

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер высказался о достижениях 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича.

«Я не знаю, сможет ли теннисист снова увидеть нечто подобное. Мы наблюдаем историю тенниса здесь и сейчас, все принимая как должное. Нет, ребята, это ненормально! Новак тоже стареет. Сейчас ему 35 лет. Можно было заметить, что он немного чаще, чем обычно, переводил дыхание на корте. Давайте наслаждаться тем, что мы пока можем видеть, потому что в какой-то момент это закончится», — заявил Джокович.

Также он поделился мнением о мужском финале Открытого чемпионата Австралии.

«Это финал мечты! Речь также идет также о том, кто станет первой ракеткой мира, что является исполнением детских мечтаний. Циципас уже говорил об этом. Конечно, Джокович уже был первой ракеткой мира, но он рассчитывает на 22-й титул «Большого шлема» в одиночном разряде. Он может сравняться с рекордом Рафаэля Надаля. Так или иначе, это войдет в историю», — добавил специалист.

Матч между Циципасом и Джоковичем пройдет в воскресенье, 28 января. Начало игры — в 11:30 по московскому времени.