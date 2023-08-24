Беккер рассказал, кто, кроме Алькараса и Джоковича, может выиграть US Open

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер считает итальянского теннисиста Янника Синнера одним из основных фаворитов Открытого чемпионата США.

«Когда ты выигрываешь турнир серии АТР 1000, это прорыв — особенно в случае с Янником Синнером, которого последние два года считают преемником Джоковича. Для победы на US Open у него есть уверенность в себе и хорошая физическая подготовка. Для меня он является одним из главных фаворитов», — приводит Tennis365 слова Беккера.

Ранее 22-летний Синнер стал чемпионом турнира в Торонто. В финале «мастерса» спортсмен обыграл австралийца Алекса де Минаура.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.