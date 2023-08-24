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Сегодня, 21:23

Беккер рассказал, кто, кроме Алькараса и Джоковича, может выиграть US Open

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер считает итальянского теннисиста Янника Синнера одним из основных фаворитов Открытого чемпионата США.

«Когда ты выигрываешь турнир серии АТР 1000, это прорыв — особенно в случае с Янником Синнером, которого последние два года считают преемником Джоковича. Для победы на US Open у него есть уверенность в себе и хорошая физическая подготовка. Для меня он является одним из главных фаворитов», — приводит Tennis365 слова Беккера.

Ранее 22-летний Синнер стал чемпионом турнира в Торонто. В финале «мастерса» спортсмен обыграл австралийца Алекса де Минаура.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Источник: https://www.tennis365.com/us-open/boris-becker-names-player-carlos-alcaraz-and-novak-djokovic-us-open-favourites-list
Теннис
Янник Синнер
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