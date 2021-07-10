Бекхэм посетил Уимблдон

Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм посетил матчи Уимблдона.

«Отличный день на Уимблдоне, как всегда. Одно из моих любимых занятий в это время года, особенно перед большими выходными», — написал Бекхэм в Instagram.

В мужском турнире Уимблдона 11 июля встретятся серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини. Женский финал между австралийкой Эшли Барти и чешкой Каролиной Плишковой пройдет 10 июля и начнется в 16:00 мск.