Бекхэм посетил Уимблдон
08:47
Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм посетил матчи Уимблдона.
«Отличный день на Уимблдоне, как всегда. Одно из моих любимых занятий в это время года, особенно перед большими выходными», — написал Бекхэм в Instagram.
В мужском турнире Уимблдона 11 июля встретятся серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини. Женский финал между австралийкой Эшли Барти и чешкой Каролиной Плишковой пройдет 10 июля и начнется в 16:00 мск.
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