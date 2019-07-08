17:14 | Теннис — "Большой шлем"

Баутиста Агут победил Пэра и вышел в четвертьфинал Уимблдона

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Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут победил француза Бенуа Пэра в матче четвертого круга турнира "Большого шлема" Уимблдон - 6:3, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. 

В четвертьфинале Баутиста Агут сыграет с победителем пары Гвидо Пелья (Аргентина) - Милош Ранич (Канада). 

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Роберто Баутиста Агут (Испания, 23) - Бенуа Пэр (Франция, 28) - 6:3, 7:5, 6:2

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