Баутиста Агут победил Пэра и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут победил француза Бенуа Пэра в матче четвертого круга турнира "Большого шлема" Уимблдон - 6:3, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.
В четвертьфинале Баутиста Агут сыграет с победителем пары Гвидо Пелья (Аргентина) - Милош Ранич (Канада).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Роберто Баутиста Агут (Испания, 23) - Бенуа Пэр (Франция, 28) - 6:3, 7:5, 6:2
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