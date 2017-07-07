Баутиста Агут обыграл Нишикори и вышел в четвертый круг Уимблдона

Испанец Роберто Баутиста Агут в третьем круге Уимблдона обыграл японца Кеи Нишикори со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3. В четвертом круге турнира Баутиста Агут встретится с победителем матча Стив Джонсон (США) – Марин Чилич (Хорватия).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Баутиста Агут (Испания, 18) – Нишикори (Япония, 9) – 6:4, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3
Мюллер Ж. (Люксембург, 16) – Бедене (Великобритания) – 7:6 (7:4), 7:5, 6:4