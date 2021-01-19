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Баутиста-Агут назвал карантин перед Australian Open тюрьмой

13:29

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут пожаловался на условия карантина в Мельбурне перед стартом Откротого чемпионата Австралии.

Ранее на двухнедельный карантин ушли 47 игроков.

Открытый чемпионат Австралии пройдет 8-21 февраля в Мельбурне.

«Это как тюрьма, только с Wi-Fi. Эти люди ничего не понимают в теннисе и в тренировках, — приводит слова Баутиста-Агута Tennis World USA. — Это просто катастрофа. Федерация тенниса Австралии потеряла контроль. Все в руках государства. Ты можешь тренироваться в своем номере, но этого недостаточно. У меня скованность. И так две недели. Это очень тяжело. Нужно много работать над психологией».

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