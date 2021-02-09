Барти за 45 минут пробилась во второй круг Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти 9 февраля в матче 1-го круга Australian Open в двух сетах разгромила представительницу Черногории Данку Ковинчич — 6:0, 6:2. Встреча длилась 45 минут.

Во втором круге первая «ракетка» турнира сыграет против победителя в паре Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Дария Гаврилова (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:0, 6:0

Барбора Крейчикова (Чехия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:3, 2:6, 6:2

Мона Бартель (Германия) — Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) — 3:6, 6:4, 6:4

Саманта Стосур (Австралия, WC) — Дестани Айява (Австралия, WC) — 6:4, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан, 26) — Слоан Стивенс (США) — 4:6, 6:2, 6:3

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Клара Бюрель (Франция, Q) — 4:6, 6:3, 6:4

Шелби Роджерс (США) — Франческа Джоунс (Великобритания, Q) — 6:4, 6:1