Барти в трех сетах переиграла Цуренко на старте Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла украинку Лесю Цуренко (5:7, 6:1, 6:1) в первом раунде Australian Open. Барти посеяна под первым номером.

Матч продолжался один час и 36 минут. В следующем раунде австралийка сыграет с победительницей пары Полона Херцог (Словения) — Ребекка Петерсон (Швеция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Леся Цуренко (Украина) — 5:7, 6:1, 6:1