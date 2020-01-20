Барти в трех сетах переиграла Цуренко на старте Australian Open
12:52
Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла украинку Лесю Цуренко (5:7, 6:1, 6:1) в первом раунде Australian Open. Барти посеяна под первым номером.
Матч продолжался один час и 36 минут. В следующем раунде австралийка сыграет с победительницей пары Полона Херцог (Словения) — Ребекка Петерсон (Швеция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Леся Цуренко (Украина) — 5:7, 6:1, 6:1
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...