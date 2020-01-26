Барти в четвертьфинале Australian Open cыграет с Квитовой
12:57
Первая ракетка мира Эшли Барти в матче четвертого круга домашнего Australian Open победила американку Элисон Риске — 6:3, 1:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 38 минут.
За право выйти в полуфинал Барти сразится с чешкой Петрой Квитовой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Элисон Риске (США, 18) — 6:3, 1:6, 6:4
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...