Барти в четвертьфинале Australian Open cыграет с Квитовой

Первая ракетка мира Эшли Барти в матче четвертого круга домашнего Australian Open победила американку Элисон Риске — 6:3, 1:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 38 минут.

За право выйти в полуфинал Барти сразится с чешкой Петрой Квитовой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Элисон Риске (США, 18) — 6:3, 1:6, 6:4