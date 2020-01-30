Барти пришла с ребенком на пресс-конференцию после поражения на Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти подвела итоги полуфинального матча Australian Open против американки Софии Кенин (6:7, 5:7).

На пресс-конференцию Барти пришла с младенцем.

— Это моя новая племянница, — сказала Барти журналистам. — Сестра родила 11-12 недель назад. Это самое главное в жизни. Это потрясающе.

— Как ее зовут? Она утешила вас после матча?

— Ее зовут Оливия. Она сама это вам говорит.

Более широкий взгляд — это прекрасно. Жизнь — прекрасная штука. Я улыбнулась, как только вышла с корта и ее увидела. Нужно было ее обнять. Все хорошо.

— Можете, пожалуйста, прокомментировать матч.

— Я чувствовала себя не очень комфортно. Мой основной план не работал, я не могла воплощать его в жизнь так, как хотела. Пыталась использовать план Б и план В.

Я была в двух очках от победы в двух сетах, так что я расстроена. Мне пришлось бороться, но я создала себе шанс.

— А какие были план Б и план В?

— Я вам все секреты рассказывать не буду. Я стараюсь играть так, как хочу играть. Если не получается, я знаю, что у меня есть разные инструменты. Сегодня я пыталась их использовать, но этого, к сожалению, оказалось недостаточно.