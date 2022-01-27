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Сегодня, 12:48

Барти обыграла Кис в двух сетах и вышла в финал Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент
Эшли Барти.
Фото Twitter

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в финал Australian Open.

В полуфинале Барти обыграла американку Мэдисон Кис в двух сетах — 6:1, 6:3.

В финале австралийка встретится с победителем матча Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Ига Свентек (Польша, 7).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Мэдисон Кис (США) — 6:1, 6:3

Теннис
Australian Open
Мэдисон Кис
Эшли Барти
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