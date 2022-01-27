Барти обыграла Кис в двух сетах и вышла в финал Australian Open
Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в финал Australian Open.
В полуфинале Барти обыграла американку Мэдисон Кис в двух сетах — 6:1, 6:3.
В финале австралийка встретится с победителем матча Дэниэлл Коллинз (США, 27) — Ига Свентек (Польша, 7).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Мэдисон Кис (США) — 6:1, 6:3
Новости