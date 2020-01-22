Барти, Квитова и Осака пробились в третий раунд Australian Open

На Australian Open проходят матчи второго раунда в женском одиночном разряде. В следующий круг пробились австралийка Эшли Барти, чешка Петра Квитова и японка Наоми Осака.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Полона Херцог (Словения) — 6:1, 6:4

Элисон Риске (США, 18) — Чжу Линь (Китай) — 6:3, 6:1

Юлия Гергес (Германия) — Петра Мартич (Хорватия, 13) — 4:6, 6:3, 7:5

Петра Квитова (Чехия, 7) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 7:5, 7:5

Наоми Осака (Япония, 3) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:2, 6:4

Чжан Шуай (Китай) — Кэтрин Макнелли (США, Q) — 6:2, 6:4

София Кенин (США, 14) — Энн Ли (США, Q) — 6:1, 6:3

Каролин Возняцки (Дания) — Даяна Ястремская (Украина, 23) — 7:5, 7:5

Онс Жабер (Тунис) — Каролин Гарсия (Франция) — 1:6, 6:2, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 29) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 6:3, 6:4

Кори Гауфф (США) — Сорана Кирстя (Румыния) — 4:6, 6:3, 7:5