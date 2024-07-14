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Крейчикова: «В детстве я не мечтала выиграть Уимблдон»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова заявила, что в детстве не мечтала выиграть Уимблдон. 13 июля в финале турнира она в трех сетах обыграла итальянку Ясмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).

«Победа на любом «Шлеме» — это прекрасно, а победа на Уимблдоне — огромное достижение. Но я бы не сказала, что об этом мечтала. В детстве я вела что-то типа дневника, и месяца три-четыре назад я его листала, так вот, когда мне было лет 12, я написала, что в будущем хотела бы выиграть «Ролан Гаррос». Вот какой была моя главная мечта», — приводит слова Крейчиковой официальный сайт Уимблдона.

Также 28-летняя спортсменка отметила, что ее отношение в Уимблдону изменилось после того, как она познакомилась с Яной Новотной.

«Возможно, мое отношение немного изменилось, когда я познакомилась с Яной [Новотной] и она стала рассказывать мне о Уимблдоне, о траве, о том, как трудно ей было выиграть титул и что она чувствовала, когда у нее получилось. Мне кажется, с тех пор я стала считать Уимблдон главным турниром в мире», — сказала Крейчикова.

Крейчикова стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Ранее она выигрывала «Ролан Гаррос» (2021). После Уимблдона чешка вернется в топ-10 рейтинга WTA.

Теннис
Уимблдон
Барбора Крейчикова
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