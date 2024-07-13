Барбора Крейчикова

В субботу, 13 июля, на Уимблдоне пройдет финальный матч в женском одиночном разряде, в котором итальянка Ясмин Паолини встретится с чешкой Барборой Крейчиковой. Начало — около 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию матча Паолини — Крейчикова можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее пути Паолини и Крейчиковой пересекались лишь раз. В январе 2018-го в первом круге квалификации Открытого чемпионата Австрилии чешка добилась крупной победы — 6:2, 6:1.

Чешская спортсменка за карьеру в одиночном разряде выиграла один мейджор. В 2021-м она стала победительницей «Ролан Гаррос». Зато в парном разряде Барбора собрала полный шлем — у нее по два титула на Australian Open, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне и один — на US Open.

У итальянки трофеев на мейджорах нет. В одиночном разряде она однажды играла в решающем матче, уступив на Открытом чемпионате Франции в 2024-м Иге Свентек. Также на минувшем «Ролан Гаррос» Паолини в паре с соотечественницей Сарой Эррани уступила в финале американке Кори Гауфф и Катержине Синяковой из Чехии.