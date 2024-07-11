Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 23:48

Крейчикова расплакалась на интервью после выхода в финал Уимблдона

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Барбора Крейчикова.
Фото Reuters

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала выход в финал Уимблдона.

В полуфинале травяного «мейджора» она победила Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

«Никогда не могла и мечтать, что сыграю в финале Уимблдона в одиночном разряде. Я очень горжусь тем, что показала сегодня бойцовский дух. Я нашла свой ритм и не хотела его терять.

Я работала с Яной Новотной (чешская теннисистка, которая становилась чемпионкой Уимблдона в 1998-м. — Прим. «СЭ»). Она рассказывала (Новотна умерла в 2017-м. — Прим. «СЭ») мне истории о своем пути здесь и о том, как она старалась побеждать. Совершенно точно, она меня вдохновила. Я боролась за каждое очко — ведь именно этого она бы хотела от меня», — сказала Крейчикова во время интервью на корте.

В конце своей речи чешская теннисистка не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

«Я так по ней скучаю», — сказала Крейчикова.

Крейчикова работала под руководством Новотной с 2014 по 2017 год. Новотна скончалась в ноябре 2017-го из-за осложнений, вызванных раком.

В финале Уимблдона-2024 Крейчикова сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Теннис
Уимблдон
Барбора Крейчикова
0
Читайте также
Борец Мамедов решил выступить на Олимпиаде вопреки мнению федерации
На Олимпиаде-2024 спортсменкам разрешат кормить младенцев грудью
Эксперт рассказал, как тон голоса может привлечь внимание противоположного пола
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
ФСБ России показала кадры задержания готовившего атаку на храм в Майкопе мужчины
Daily Mail указала на сигнал России Стармеру по конфликту на Украине
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Рыбакина блестяще начала матч, но не смогла выйти в финал. Сенсация от Крейчиковой
Даниил Медведев — Карлос Алькарас: во сколько начнется и как смотреть матч Уимблдона 2024
Медведев против Алькараса, Музетти — Джокович. Онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона
Рыбакина проиграла Крейчиковой, Паолини победила Векич. Онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона
Уимблдон-2024, результаты, женщины, 11 июля: Паолини победила Векич, Крейчикова обыграла Рыбакину
Рыбакина проиграла Крейчиковой в полуфинале Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: во сколько начнется и как смотреть матч Уимблдона 2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости